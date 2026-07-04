Нейтън Аке премина във Фенербахче

Защитникът Нейтън Аке се присъедини към турския футболен клуб Фенербахче след шест успешни години в Манчестър Сити, съобщават англичаните. Той бе привлечен от Борнемут през август 2020 и записа 177 мача във всички турнири, печелейки цели 12 трофея.

"За мен бе чест да играя за Манчестър Сити в последните шест години и съм благодарен, че бях част от специален отбор", каза Аке, цитиран от Ройтерс.

Нидерландецът спечели всички възможни трофеи със Сити, но в последния сезон се задържаше често в лазарета заради различни контузии. Той все пак успя да играе в спечеления финал за Купата на Лигата срещу Арсенал, преди Сити да надвие и Челси за ФА Къп.