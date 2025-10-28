Нели Фуртадо се сбогува с музикалната сцена

Поп звездата Нели Фуртадо обяви, че се оттегля от музиката, за да се посвети на нови творчески и лични проекти. Новината изненада феновете ѝ по целия свят, които я познават от хитовете „Say It Right“, „I’m Like a Bird“ и „Promiscuous“.

В емоционална публикация в Инстаграм 46-годишната певица сподели, че се чувства готова за нов етап в живота си:

„Искам да се занимавам с други творчески и лични начинания, които според мен са по-подходящи за следващия етап от живота ми. Завинаги ще се идентифицирам като автор на песни.“

Фуртадо благодари на феновете си за подкрепата през годините и публикува снимка от времето, когато е била едва 20-годишна – точно преди първото си голямо участие.

Новината идва малко след като певицата получи критики в социалните мрежи за външния си вид. В отговор тя показа, че остава вярна на себе си, публикувайки снимка по бански и послание за самоувереност и приемане.

Нели Фуртадо напуска сцената, но остава вдъхновение за цяло поколение – със смелостта си да бъде автентична, различна и вярна на себе си.