Непоказвани досега концертни кадри на Дейвид Боуи ще бъдат представени на "Берлинале"

Непоказвани досега концертни кадри на английската поп икона Дейвид Боуи ще бъдат представени на Международния филмов фестивал в Берлин в средата на февруари, съобщава ДПА.

„Съчетавайки невиждани досега концертни кадри на Дейвид Боуи с потапящо светлинно и звуково преживяване, създадено от удостояван с награди екип, Stage предлага нов начин за възприемане на творчеството на един от най-влиятелните артисти на XX век“, посочват от „Берлинале“.

Продукцията се основава на наскоро открити и реставрирани кадри от световното турне на изпълнителя Isolar II през 1978 г., по време на което той представя парчета от албума си Heroes, записан именно в Берлин.

Публиката ще може да се потопи в шоуто чрез три екрана и прозрачни LED дисплеи, допълнени от „светлинно и звуково преживяване на живо, и то в град, който е означавал толкова много за Дейвид Боуи“, отбелязват от фестивала. Целта е зрителите да се почувстват така, сякаш са в центъра на концерт на изпълнителя на живо.

Режисьорът Брет Морген открива оригиналните филмови ленти, докато работи по документалния си филм за Боуи от 2022 г. Moonage Daydream („Лунно мечтание“).

Берлин е тясно свързан с житейската история на Боуи. Музикантът се премества в тогава разделения град през 1976 г., за да избяга от личните си проблеми, включително за да се възстанови от злоупотреба с наркотици. Именно там той създава част от най-прочутата си музика, отбелязва ДПА.

„Берлинале“ ще се проведе от 10 до 21 февруари 2027 г.