Непознат шедьовър на Реноар беше продаден за 1 милион и 800 000 евро на търг в Париж

Непознат за търговците и широката публика шедьовър на френския импресионист Огюст Реноар беше продаден за 1 милион и 800 000 евро на търг в Париж.



Картината се казва „Детето и неговите играчки“ . Представя сина на художника - бъдещия кинорежисьор Жан Реноар и неговата бавачка Габриел.

Творбата е рисувана преди 1910-та и е в отлично състояние.

Била е притежание на кръстницата на малкия Жан, която я е запазила до смъртта си през 1957-ма. Жената я е предала на нейн близък, а неговите наследници са запазили картината до наши дни.





