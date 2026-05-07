Несебър в очакване на старта на Джиро д‘Италия

Малко повече от 24 часа ни делят до официалното начало на 109-тото издание на Джиро д‘Италия, което ще започне от Несебър. В момента обстановката е сравнително спокойна, не както се очаква да бъде в утрешния ден, когато 184 колоездачи ще застанат на старт в първата за годината голяма колоездачна обиколка.

За 16-ти път в своята история Джиро д‘Италия стартира от чужбина, а за първи път честта да бъде домакин на подобно събитие да е България.

В Несебър продължават с подготовката за началото на състезанието, а няколко от отборите и в този момент провеждат част от своите последни тренировки преди старта на състезанието.

Характерно за колоездачите е да опознават маршрута по който ще преминат.

Подробности вижте в репортажа на Борил Гочев!