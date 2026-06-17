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Незаконни оръжия и боеприпаси са иззети при полицейска операция във видинското село Плешивец

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Незаконно притежавани огнестрелни оръжия и боеприпаси са иззети при полицейска операция в село Плешивец, община Ружинци, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Във вторник служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция и криминалисти от Районното управление (РУ) в Белоградчик са извършили претърсване в къща в селото, собственост на 68-годишен мъж. При проверката са открити и иззети незаконно притежавани пушка, пистолет и шест боеприпаса за тях.

В РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

Преди дни бяха иззети части от две самоделни пушки и три патрона 12-и калибър от частен имот в село Подгоре, община Макреш.

#Плешивец #боеприпаси #полицейска акция #оръжия #Видин

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