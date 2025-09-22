Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт

12 декември 2025 г. ще е съдбоносна дата за бъдещето на автомобилния спорт и в частност Формула 1. В Ташкент, Узбекистан ще се предопредели посоката на развитие през следващите четири години на най-високотехнологичния спорт, което без изненада буди интерес. Тогава ще се проведат изборите за нов президент на Международната автомобилна федерация. Сред кандидатите, заявили желанието си да оглавят ФИА към момента, са досегашният президент Мохамед Бен Сулайем, бившият комисар на ФИА Тим Майер и причината за тази статия – Лаура Виларс – първата жена, която дръзва да прояви амбиции към този пост.

Швейцарката е интересна по ред причини далеч отвъд факта, че е жена, което само по себе си е революционно предвид „мъжкия“ характер на спорта, който иска да ръководи. Прелюбитен факт е, че Виларс е едва на 28 години. При това току що навършени, което я превръща и в най-младия кандидат за тази позиция. Очаквано автомобилните спортове далеч не са й непознати. Тъкмо обратното. Предвид крехката си възраст обаче, Виларс далеч не може да твърди, че има кой знае какъв опит.

В интерес на истината родената в Женева Виларс е действащ състезател. През изминалата година кара във Формула 4 ОАЕ. Състезавала се е и в сериите на Ферари Чалъндж Европа. Към настоящия момент е част от Европейските серии Лижие. Що се отнася до управленските й качества, швейцарката притежава диплома за мениджър от частен университет във Франция.

Несъмнено появата на Виларс в надпреварата, превръща избора за президентския пост в по-интересен от очакваното. До обявяването на кандидатурата й, изборите изглеждаха като пряко съревнование между две добре познати фигури в спорта. Липсата на разпознаваемост, несъмнено породи и съмнения от страна на ФИА за това до каква степен кампанията и желанията и са сериозни. Виларс обаче изненада с изключително добре структурирана визия за това, което иска да постигне. Самата тя аргументира решението си така:

„Аз искам да обновя и освежа ФИА. Предлагам нова визия. Била съм в моторните спортове през целия си живот. Моята кандидатура може да изглежда необичайна днес, но се надявам утре да бъде напълно нормална и да вдъхнови хората.“

Една от основните точки в програмата на Виларс е увеличаването на властта на местните клубове, както и засилването на прозрачността в управлението на ФИА. Тя също така планира да работи за разширяване на програмата за жените в моторните спортове и за премахване на бариерите, които младите състезатели, независимо от пола, срещат при започване на състезателна кариера.

„Прозрачността е ключова за управлението. Най-важното за мен е демокрацията,“ казва още Виларс.

Президентът на ФИА се избира чрез гласуване от националните автомобилни клубове по целия свят, което прави изборите много подобни на политически кампании. Кандидатите се стремят да получат подкрепата на тези клубове, тъй като тяхната подкрепа е от решаващо значение за успеха на кампанията. А дали тази революционна кандидатура ще промени хода на играта, предстои да разберем. Обратното броене започва.