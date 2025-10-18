БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нежното вдъхновение на Оскар Пиастри

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
За любителите на Формула 1 със сигурност има една дама, която прави по-особено впечатление спрямо останалите половинки на пилотите.

Лили Знаймер, Оскар Пиастри
Снимка: БГНЕС
Красивите половинки на пилотите от Формула 1 винаги са в светлините на прожекторите. Журналистите търсят вниманието им, режисьорите не пропускат да ни покажат трепетното вълнение, с което всяка една от тях следи изявите по пистата на своя любим, модните списания се надпреварват да коментират начина, по който изглеждат. Когато си част от елитния и бутиков свят на Формула 1 неминуемо отдаваш част от себе си и личния си живот и на почитателите на спорта. Независимо дали искаш или търсиш показност. И ако пилотите често пъти са забелязвани в компанията на модели, актриси и световноизвестни певици, то има и такива, които търсят нещо отвъд привидната красота.

За любителите на спорта със сигурност има една дама, която прави по-особено впечатление спрямо останалите половинки на пилотите. Тогава, когато камерите я улавят, тя често е заета да скицира концепции за шасита, а мнозина експерти твърдят, че има принос и за иновативния дизайн на пода на MCL39, както и за оптимизациите в аеродинамичния тунел. Промени, които се оказват ключови в контекста на прогреса, който през последните два сезона Макларън демонстрира спрямо конкурентите си. Лили Знаймер - нешлифованият диамант в бокса на британския тим, най-накрая получи и своето дългоочаквано признание.

Преди дни Макларън обяви назначението на 23-годишната дама като част от инженерния си екип – решение, което за пореден път показва, че Формула 1 открехва все по-широко вратите си към жените, а в личен план решение, което не е изключено да реши и световната титла. Защото какво по-хубаво за лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри от това любимият ти човек да споделя твоята страст, да познава твоите проблеми, да разбира твоето ежедневие и наравно с теб да гори в общата ви цел? Да, точно така, Лили Знаймер и Оскар Пиастри са двойка, а любовта им наподобява сценарий на филм и очарова с детска невинност и завидна сила.

Да се върнем и малко назад във времето. Двамата се запознават в гимназията. Официално стават двойка през 2019 г. След завършването си, водени от амбицията да успеят, и Лили и Оскар се впускат в преследването на мечтите си. Целта пред него е да стане пилот във Формула 1, а тя мечтае да кове успеха му като част от техническия екип. И за двамата пътят е трънлив и изисква много жертви. Лили започва да учи машинно инженерство в Университета в Мелбърн, а Оскар пътува непрестанно, за да се усъвършенства. Двамата обаче не само съхраняват любовта, но и смело могат да кажат, че са сбъднали мечтите си. Оттук насетне граници за тях няма.

#Лили Знаймер #Оскар Пиастри #Макларън

