Нидерландия получи наградата на ФИФА за феърплей на Мондиал 2026

Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на ФИФА за феърплей на световното първенство по футбол, съобщи пресслужбата на ФИФА.

Нидерландия достигна до 1/16-финалите на турнира, но загуби от Мароко в оспорван мач. Редовното време завърши 1:1, а Мароко надделя в изпълнението на дузпи, побеждавайки с 3:2.

Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата: в четири мача получи само три жълти картона и нито един червен.

Испания стана световен шампион, побеждавайки Аржентина с 1:0 на финала (след продължения). Англия спечели бронза, побеждавайки Франция с 6:4 в мача за третото място.