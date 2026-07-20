БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нидерландия получи наградата на ФИФА за феърплей на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Нидерландия достигна до 1/16-финалите на турнира, но загуби от Мароко в оспорван мач

Нидерландия получи наградата на ФИФА за феърплей на Мондиал 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на ФИФА за феърплей на световното първенство по футбол, съобщи пресслужбата на ФИФА.

Нидерландия достигна до 1/16-финалите на турнира, но загуби от Мароко в оспорван мач. Редовното време завърши 1:1, а Мароко надделя в изпълнението на дузпи, побеждавайки с 3:2.

Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата: в четири мача получи само три жълти картона и нито един червен.

Испания стана световен шампион, побеждавайки Аржентина с 1:0 на финала (след продължения). Англия спечели бронза, побеждавайки Франция с 6:4 в мача за третото място.

Свързани статии:

Роналд Куман напусна поста на селекционер на Нидерландия след отпадането от Мондиал 2026
Роналд Куман напусна поста на селекционер на Нидерландия след отпадането от Мондиал 2026
Специалистът обяви решението си ден след загубата от Мароко, а...
Чете се за: 02:22 мин.
Роналд Куман защити избора си след отпадането на Нидерландия: Не съжалявам, направих това, което всички искаха
Роналд Куман защити избора си след отпадането на Нидерландия: Не съжалявам, направих това, което всички искаха
Селекционерът на „лалетата“ отказа да поеме вината за елиминацията...
Чете се за: 03:02 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира на БНТ 3
4
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира...
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята
5
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...
Испания спечели Световното първенство по футбол
6
Испания спечели Световното първенство по футбол

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Мондиал 2026

Доналд Тръмп за финала на световното първенство: Испания игра по-добре
Доналд Тръмп за финала на световното първенство: Испания игра по-добре
Трагедия в Испания: 13-годишно момче загина по време на празненствата за световната титла Трагедия в Испания: 13-годишно момче загина по време на празненствата за световната титла
Чете се за: 01:50 мин.
Безредици в Буенос Айрес след финала на световното първенство по футбол, има арестувани Безредици в Буенос Айрес след финала на световното първенство по футбол, има арестувани
Чете се за: 01:27 мин.
Как световната преса отрази титлата на Испания на Мондиал 2026 Как световната преса отрази титлата на Испания на Мондиал 2026
Чете се за: 05:15 мин.
Как Мондиал 2026 промени футбола Как Мондиал 2026 промени футбола
Чете се за: 04:52 мин.
Феновете на Аржентина празнуваха около Обелиска в центъра на Буенос Айрес въпреки поражението на финала на Мондиал 2026 Феновете на Аржентина празнуваха около Обелиска в центъра на Буенос Айрес въпреки поражението на финала на Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Средно над 4 повиквания в минута на телефон 112 за последното денонощие Средно над 4 повиквания в минута на телефон 112 за последното денонощие
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Испания празнува! Хиляди излязоха по улиците след победата на националния отбор на финала на Мондиал 2026 Испания празнува! Хиляди излязоха по улиците след победата на националния отбор на финала на Мондиал 2026
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
България и САЩ ще обменят информация за санкционирани по закона...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Шофьорът, убил човек и ранил още двама при катастрофа на АМ...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Марко Рубио: Американските удари ще продължат, докато Иран атакува...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ