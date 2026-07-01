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Роналд Куман напусна поста на селекционер на Нидерландия след отпадането от Мондиал 2026

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Специалистът обяви решението си ден след загубата от Мароко, а призна, че здравословните проблеми на съпругата му са променили гледната му точка към живота

роналд куман напусна поста селекционер нидерландия отпадането мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Роналд Куман подаде оставка като селекционер на националния отбор на Нидерландия след отпадането на "лалетата" от световното първенство по футбол. Новината идва ден след драматичната загуба с дузпи от Мароко в 1/16-финалите на Мондиал 2026.


Преди официалното съобщение от местната футболна федерация стана ясно, че част от нидерландските национали са били подложени на расистки обиди в социалните мрежи след отпадането. Сред засегнатите са Джъстин Клуйверт, Куинтен Тимбер и Крисенсио Съмървил, които пропуснаха своите изпълнения при наказателните удари.

63-годишният Куман приключва втория си период начело на националния тим, като в емоционално послание в социалните мрежи призна, че вероятно повече няма да се завърне към треньорската професия.

"Поглеждайки назад към кариерата ми, се чувствам особено горд. Имах възможността да работя с хора, които ме оформиха като треньор и с тях създадохме незабравими спомени. Всички мечтаехме за Световно първенство, на което да напишем история. Това не се случи и няма по-разочарован човек от мен“, заяви той.

Нидерландският специалист разкри и личната причина, която е повлияла на решението му да се оттегли.

"Изминалите години ме накараха да осъзная, че има по-важни неща от футбола. Футболът е животът ми, но здравето е безценно. Когато човек, когото обичаш, се бори за живота си, перспективата ти се променя“, написа Куман.

Съпругата му Бартина е диагностицирана с рак на гърдата, а треньорът призна, че именно тази битка го е накарала да преосмисли своите приоритети.

Оставката на Куман слага край на втория му престой начело на Нидерландия, като федерацията предстои да избере негов наследник след поредното разочароващо отпадане на тима в елиминациите на световно първенство.

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#Национален отбор на Нидерландия по футбол #Мондиал 2026 #Роналд Куман

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