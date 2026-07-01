Роналд Куман напусна поста на селекционер на Нидерландия след отпадането от Мондиал 2026

Специалистът обяви решението си ден след загубата от Мароко, а призна, че здравословните проблеми на съпругата му са променили гледната му точка към живота
Роналд Куман подаде оставка като селекционер на националния отбор на Нидерландия след отпадането на "лалетата" от световното първенство по футбол. Новината идва ден след драматичната загуба с дузпи от Мароко в 1/16-финалите на Мондиал 2026.
Преди официалното съобщение от местната футболна федерация стана ясно, че част от нидерландските национали са били подложени на расистки обиди в социалните мрежи след отпадането. Сред засегнатите са Джъстин Клуйверт, Куинтен Тимбер и Крисенсио Съмървил, които пропуснаха своите изпълнения при наказателните удари.
63-годишният Куман приключва втория си период начело на националния тим, като в емоционално послание в социалните мрежи призна, че вероятно повече няма да се завърне към треньорската професия.
"Поглеждайки назад към кариерата ми, се чувствам особено горд. Имах възможността да работя с хора, които ме оформиха като треньор и с тях създадохме незабравими спомени. Всички мечтаехме за Световно първенство, на което да напишем история. Това не се случи и няма по-разочарован човек от мен“, заяви той.
Нидерландският специалист разкри и личната причина, която е повлияла на решението му да се оттегли.
"Изминалите години ме накараха да осъзная, че има по-важни неща от футбола. Футболът е животът ми, но здравето е безценно. Когато човек, когото обичаш, се бори за живота си, перспективата ти се променя“, написа Куман.
Съпругата му Бартина е диагностицирана с рак на гърдата, а треньорът призна, че именно тази битка го е накарала да преосмисли своите приоритети.
Оставката на Куман слага край на втория му престой начело на Нидерландия, като федерацията предстои да избере негов наследник след поредното разочароващо отпадане на тима в елиминациите на световно първенство.