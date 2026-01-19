Нигериец е четвъртият нов в Ботев Пловдив

Ботев Пловдив продължава с трансферите. „Канарчетата“ привлякоха четвърто ново попълнение след Педро Игор, Карлос Алгара и Браян-Антони Хайн, а в редиците им се завърна и Алекса Мараш. Най-новото име в състава на пловдивчани се казва Чимези Уилямс, съобщиха днес официално от клуба. Нигериецът парафира дългосрочно с „жълто-черните“ и се присъедини към лагера в Анталия.

Той е на 19-годишна възраст. До този момент Уилямс е играл за руските Алания Владикавказ и Уфа.