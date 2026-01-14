Нигериец е първото ново зимно попълнение в РБ Лайпциг

РБ Лайпциг осъществи първия си зимен трансфер. Германците привлякоха Сулеман Сани, обявиха официално от клуба. Нигериецът и участникът в Бундеслигата се съгласиха на договор до 2031 година. Крилото идва от Тренчич, където имаше договор до края на сезона със словаците. Трансферът се оценява на 5 милиона евро.

Welcome to RB Leipzig, Suleman Sani!



The 19-year-old winger has joined us from AS Trenčín and has signed a contract valid until 2031



https://t.co/yIISLnkswJ pic.twitter.com/VPV2DFtf6i — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 13, 2026

19-годишният футболист е бил следен и от други германски клубове, след които Байер Леверкузен и Айнтрахт Франкфурт. Той е вкарал три гола и има две асистенции за Тренчин през сезона, но има и два червени картона.

"Той има вълнуващ профил и всичките нужни качества, като трябва да направи следващата стъпка в развитието си в РБ Лайпциг", каза спортният мениджър директор на клуба Марсел Шафер. "Привличането на Сулеман е с мисъл за лятото. Той ни дава дълбочина и гъвкавост. Ние ще му предоставим нужното време в Бундеслигата и нямаме търпение да работим заедно", добави тийнейджърът.

Сани е последният талант, който е привлечен в клуба, който работи предимно с млади футболисти Летните трансфери Ян Диоманде и Йоан Бакайоко вече впечатляват по крилата, където варианти съща на Антонио Нуса и Тидиам Гомис.