Нигериец подсили нападението на Селтик

Селтик подсили своето нападение. Шотландците си осигуриха услугите на Келечи Ихеначо, обявиха официално от клуба. Нигериецът и „детелините“ се съгласиха на едногодишен договор с опция за удължаване за още един сезон.

Нападателят игра за Севиля от 2024 година, но в началото на септември се раздели с испанците. С този тим 28-годишният футболист записа 11 мача с испанския отбор, отбелязвайки 3 гола.

Ихеаначо преди това е носил екипите на Мидълзбро, Лестър и Манчестър Сити.