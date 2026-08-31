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Ник Волтемаде се разбра с Ювентус

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Спорт
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„Бианконерите“ продължават разговорите с Нюкасъл за финансовите параметри на потенциалния трансфер.

Северна Ирландия - Германия, Ник Волтемаде
Снимка: БТА
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Германският нападател Ник Волтемаде е постигнал споразумение за личните си условия с Ювентус и е все по-близо до преминаване в италианския гранд.

„Бианконерите“ продължават разговорите с Нюкасъл за финансовите параметри на потенциалния трансфер, като към момента се обсъжда единствено вариант за наем. Според трансферния експерт Фабрицио Романо опция за закупуване на нападателя не е част от преговорите.

Ювентус се превърна във фаворит за подписа на Волтемаде, след като преговорите за привличането на Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед се забавиха. Именно германският национал вече е основната цел на торинския клуб за подсилване на атаката.

Очаква се Волтемаде да напусне Нюкасъл, като следващата стъпка е двата клуба да постигнат договорка за условията на наема.

#Ник Волтемаде #ФК Нюкасъл #ФК Ювентус

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