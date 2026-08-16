Нико Елведи става съотборник на Илия Груев

Нико Елведи ще премине от Борусия Мьонхенгладбах в Лийдс, съобщават медиите в Англия и Германия в неделя. Защитникът ще стане съотборник на българския национал Илия Груев в английския отбор от следващия сезон.

Очаква се националът на Швейцария да пътува за Лийдс в понеделник за медицински тестове и финализиране на трансфера.

29-годишният Елведи ще стане четвъртото ново попълнение на "белите" през лятото след Хари Уилсън, Тарик Мусаремович и Джейъм Трафърд. Бранителят вече е работил с мениджъра на Лийдс Даниел Фарке по време на периода му в Борусия Мьонхенгладбах през 2022 и 2023 година.

Очаква се защитникът Себастиан Борнау да премине под наем за следващия сезон от Лийдс в Хамбургер ШФ.