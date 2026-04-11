Нико Шлотербек подписа нов договор с Борусия Дортмунд

Нико Шлотербек сложи край на всички спекулации около бъдещето си, след като поднови договора си с Борусия Дортмунд до лятото на 2031 година.

Ръководството на „жълто-черните“ изрази задоволството си от решението на защитника, подчертавайки неговата важна роля както на терена, така и извън него. Изпълнителният директор Карстен Крамер заяви, че клубът високо цени качествата на германския национал и вярва, че заедно градят стабилно бъдеще.

До този момент 26-годишният бранител имаше договор за още един сезон, но двете страни постигнаха разбирателство за дългосрочно обвързване. Шлотербек пристигна в Дортмунд през 2022 година от Фрайбург и оттогава е записал 155 участия с екипа на тима.

Разговорите за нов контракт са продължили по-дълго от очакваното, като клубът вече подсигури бъдещето и на капитана Емре Джан, който също преподписа, въпреки че се възстановява от контузия.



В същото време Борусия ще се раздели с няколко футболисти след края на сезона, сред които Юлиан Брандт, Салих Йозджан и Никлас Зюле.