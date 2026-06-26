Никола Цолов даде второ време в тренировката преди Гран при на Австрия

Никола Цолов (Campos Racing) даде второ време в тренировката преди Голямата награда на Австрия - шести кръг от сезона във Формула 2.

Най-бърз беше пилотът на MP Motorsport Оливър Гьоте с 1:16.978 минути, а Цолов завърши на 0.070 секунди от този резултат (1:17.048).

Трети в тренировката се нареди Алекс Дън (Rodin Motorsport) с изоставане от 0.180 секунди.

По-късно днес от 16:55 часа българско време предстои квалификацията за Гран при на Австрия.

Спринтът ще се проведе в събота от 15:15 часа, а основната надпревара ще се състои в неделя от 11:10 часа българско време.