Никола Цолов остана на 21-во място в квалификацията преди Гран при на Унгария

Никола Цолов даде 21-во време в квалификацията преди състезанието за Голямата награда на Унгария във Формула 3.

На пистата "Хунгароринг" българинът така и не успя да намери достатъчно добро темпо в крайна сметка не успя да се пребори за по-предно класиране. Състезателят на Кампос Рейсинг финишира за 1:33.037 минути. Така той ще стартира от 21-ва позиция и в утрешното спринтово състезание, и неделната класическа надпревара.

Победител в квалификацията стана лидерът в генералното класиране във Формула 3 Рафаел Камара. Бразилският пилот на Трайдънт регистрира постижение от 1:32.510 минути в последния възможен момент и направи много голяма крачка към спечелването на световния шампионат.

HE. IS. INEVITABLE!!



RAFA TAKES A FIFTH @aramco POLE POSITION AT THE HUNGARORING!! #F3 #HungarianGP pic.twitter.com/joMHu8W95V