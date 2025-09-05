Никола Цолов с второ време на свободната тренировка за голямата награда на Италия

Полотът на Кампос Рейсинг бе изпреварен само от Уго Угочукву на пистата "Монца".
Никола Цолов даде второ време на единствената свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Италия. Тя се явява и последен кръг за сезона във Формула 3. Пилотът на Кампос Рейсинг записа време от 1:38.601 минути в най-бързата си обиколка на пистата "Монца".
В дома на Ферари единственото по-бързо време от това на българина постигна Уго Угочукву. Американецът, каращ за Према Рейсинг, регистрира време от 1:38.473 минути. Трето време постигна съотборникът на Угочукву Ноел Леон от Мексико. Той записа 1:38.678 минути.
Бразилецът Рафаел Камара (Трайдънт), който в миналия кръг си осигури предсрочно спечелването на световната титла във Формула 3, даде 18-о време в тренировката.
От 16:00 часа днес предстои квалификацията, която ще определи реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и в неделното основно състезание. Квалификацията ще се проведе в две групи от по 15 пилота, като Никола Цолов е във втората група, която трябва да стартира в 15:20 часа.