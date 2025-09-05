Никола Цолов с второ време на свободната тренировка за голямата награда на Италия

Никола Цолов даде второ време на единствената свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Италия. Тя се явява и последен кръг за сезона във Формула 3. Пилотът на Кампос Рейсинг записа време от 1:38.601 минути в най-бързата си обиколка на пистата "Монца".

В дома на Ферари единственото по-бързо време от това на българина постигна Уго Угочукву. Американецът, каращ за Према Рейсинг, регистрира време от 1:38.473 минути. Трето време постигна съотборникът на Угочукву Ноел Леон от Мексико. Той записа 1:38.678 минути.

Бразилецът Рафаел Камара (Трайдънт), който в миналия кръг си осигури предсрочно спечелването на световната титла във Формула 3, даде 18-о време в тренировката.

От 16:00 часа днес предстои квалификацията, която ще определи реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и в неделното основно състезание. Квалификацията ще се проведе в две групи от по 15 пилота, като Никола Цолов е във втората група, която трябва да стартира в 15:20 часа.