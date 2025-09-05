БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов с второ време на свободната тренировка за голямата награда на Италия

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Полотът на Кампос Рейсинг бе изпреварен само от Уго Угочукву на пистата "Монца".

никола цолов остана шести първата тренировка гран унгария
Никола Цолов даде второ време на единствената свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Италия. Тя се явява и последен кръг за сезона във Формула 3. Пилотът на Кампос Рейсинг записа време от 1:38.601 минути в най-бързата си обиколка на пистата "Монца".

В дома на Ферари единственото по-бързо време от това на българина постигна Уго Угочукву. Американецът, каращ за Према Рейсинг, регистрира време от 1:38.473 минути. Трето време постигна съотборникът на Угочукву Ноел Леон от Мексико. Той записа 1:38.678 минути.

Бразилецът Рафаел Камара (Трайдънт), който в миналия кръг си осигури предсрочно спечелването на световната титла във Формула 3, даде 18-о време в тренировката.

От 16:00 часа днес предстои квалификацията, която ще определи реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и в неделното основно състезание. Квалификацията ще се проведе в две групи от по 15 пилота, като Никола Цолов е във втората група, която трябва да стартира в 15:20 часа.

#Кампос Рейсинг #Формула 3 #Никола Цолов

Product image
