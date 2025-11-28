Никола Цолов ще дебютира днес във Формула 2 в Катар

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Днес Цолов ще стартира в квалификацията за Гран При на Катар. Утре е спринтът, а в неделя е основното състезание.

никола цолов преминах няколко спорта докато намерих моя любим
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският пилот Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 преди края на сезона. Днес той ще стартира в квалификацията за Гран При на Катар.

Никола остава за 2026 година в Кампос Рейсинг, с който се състезава в последните два сезона във Формула 3, като през 2025 завърши кампанията с вицешампионската титла.

Още през септември стана ясно, че Цолов продължава кариерата си във Формула 2, след като изкара три сезона във Формула 3.

„Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3. Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания“, заяви Цолов.

Сезонът във Формула 2 завършва с 4 състезания – по едно основно състезание и един спринт в Катар и Абу Даби, като надпреварите са съответно на 29 и 30 ноември, и на 6 и 7 декември.

Сезонът във Формула 2 ще приключи заедно с кампанията във Формула 1, като в седмицата след последното състезание в Абу Даби ще има тестове за пилотите във Формула 1 и Формула 2.

#Формула 2 #Никола Цолов

