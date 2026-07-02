Никола Вучевич се завръща в Орландо Меджик

Ветеранът Никола Вучевич ще се завърне в Орландо Меджик и ще подпише едногодишен договор на стойност 3,9 милиона долара, съобщава ESPN.

Черногорският център беше двукратен участник в Мача на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) по времето си с тима от Флорида в продължение на девет години, но беше изпратен в Чикаго Булс през 2021-ва. Той прекара пет сезона с "биковете", а през миналото лято премина в Бостън Селтикс.

За 14-те си години, прекарани в НБА, Вучевич има средно по 17,1 точки и 10,3 борби, както и 998 тройки в 1036 участия.

Освен него, Орландо също обяви привличането на гарда Джевон Картър и крилото Джонатан Айзък, но и това лято маркира раздялата с Мориц Вагнер, който преминава в състава на Бруклин Нетс.

Друг участник в Мача на звездите - Норман Пауъл, също има нов отбор. 33-годишният гард, който за последно игра за Маями Хийт преди да стане свободен агент през лятото, е постигнал съгласие с Чикаго Булс за двугодишен договор на стойност 45 милиона долара.

Пауъл, който стана шампион с Торонто Раптърс през 2019 година, прекара един сезон с "горещите" и в него беше избран за пръв път в кариерата си да участва в звездния мач през февруари тази година. В хода на кампанията той записа средни показатели от 21,7 точки, 3,5 борби и 2,7 асистенции средно на мач.

Индиана Пейсърс привлече крилото Кели Убре Джуниър, който за последно игра за Филаделфия 76ърс, където през последните три сезона запази добрата си форма от времето си в Шарлът Хорнетс.

30-годишният бивш играч на Сиксърс стана свободен агент след края на сезона, в който записа средно по 14,1 точки, 5 борби и 1,4 откраднати топки на мач, помагайки на тима от щата Пенсилвания да достигне до полуфиналите в Източната конференция.