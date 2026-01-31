БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Йокич се завърна по отличен начин в игра при успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Сръбската звезда пропусна 16 мача, но при завръщането си бе лидер на терена с 31 точки и 12 борби само за 25 минути игра. 

никола йокич дабъл дабъл важен успех денвър минесота
Снимка: БТА
Слушай новината

Никола Йокич се завърна в игра, след като отсъстваше поради травма на коляното, и не разочарова. В първия си двубой от 29-и декември насам той помогна за успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс със 122:109.

Сръбската звезда пропусна 16 мача, но при завръщането си бе лидер на терена с 31 точки и 12 борби само за 25 минути игра.

Тим Хардауей-младши добави 22 точки, Пейтън Уотсън се отличи с 21, а Джамал Мъри завърши с 20 точки и 9 асистенции.

С този успех Денвър спря серията на Клипърс от три поредни победи, а успехът пък е втори пореден за Нъгетс.

След този мач балансът на Денвър през сезона е 33 победи и 16 загуби, което ги нарежда на 3-то място в Западната конференция. Клипърс са десети с 22 победи и 25 загуби.

Следващият мач на Денвър е срещу лидера в Северозападната дивизия Оклахома Сити Тъндър на 2 февруари.

Джеймс Хардън бе над всички за Клипърс с 25 точки, 5 борби и 9 асистенции.

Денвър е трети на Запад с баланс 33-16, а В следващите си мачове калифорнийци гостуват на Финикс Сънс, а Нъгетс посрещат шампиона Оклахома Сити Тъндър.

#НБА 2025/2026 #Никола Йокич #Денвър Нъгетс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
3
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
5
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
6
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: НБА

Рекордни 40 точки за Дилън Брукс помогнаха за победа на Финикс над Детройт
Рекордни 40 точки за Дилън Брукс помогнаха за победа на Финикс над Детройт
ЛеБрон Джеймс: Разбира се, че гостуването в Кливланд значи малко повече от всяко друго ЛеБрон Джеймс: Разбира се, че гостуването в Кливланд значи малко повече от всяко друго
Чете се за: 03:02 мин.
Леброн Джеймс със сълзи в очите при завръщането си в Кливланд Леброн Джеймс със сълзи в очите при завръщането си в Кливланд
Чете се за: 02:42 мин.
Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА
Чете се за: 05:15 мин.
Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА
Чете се за: 06:52 мин.
Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ