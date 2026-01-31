Никола Йокич се завърна по отличен начин в игра при успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс

Никола Йокич се завърна в игра, след като отсъстваше поради травма на коляното, и не разочарова. В първия си двубой от 29-и декември насам той помогна за успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс със 122:109.

Сръбската звезда пропусна 16 мача, но при завръщането си бе лидер на терена с 31 точки и 12 борби само за 25 минути игра.

Тим Хардауей-младши добави 22 точки, Пейтън Уотсън се отличи с 21, а Джамал Мъри завърши с 20 точки и 9 асистенции.

С този успех Денвър спря серията на Клипърс от три поредни победи, а успехът пък е втори пореден за Нъгетс.

След този мач балансът на Денвър през сезона е 33 победи и 16 загуби, което ги нарежда на 3-то място в Западната конференция. Клипърс са десети с 22 победи и 25 загуби.

Следващият мач на Денвър е срещу лидера в Северозападната дивизия Оклахома Сити Тъндър на 2 февруари.

Джеймс Хардън бе над всички за Клипърс с 25 точки, 5 борби и 9 асистенции.

Денвър е трети на Запад с баланс 33-16, а В следващите си мачове калифорнийци гостуват на Финикс Сънс, а Нъгетс посрещат шампиона Оклахома Сити Тъндър.