БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Иванов: Важно е да вземем максимума от първите два мача

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Запази

България започва участието на световното първенство в събота.

николай иванов световните шампионки волейбол пример подражание младите
Снимка: БТА
Слушай новината

Координаторът на българските национални отбори Николай Иванов коментира пред официалния сайт на волейболната федерация започнало днес световно първенство във Филипините. Селекцията на специалиста Джанлоренцо Бленджини попадна в Група Е заедно с отборите на Словения, Германия и Чили. Първият мач на България е в събота от 12:30 часа наше време срещу Бундестима.

„Световните финали са сериозно предизвикателство и спокойно може да се каже, че това е най-трудният волейболен форум. Казвам го напълно сериозно - на световното първенство участват най-добрите отбори от цял свят. Знаем, че за олимпийските игри е по-трудно да се класираш, отколкото да постигнеш добър резултат там. В Европа конкуренцията се увеличава с всяка изминала година, но Световното първенство е наистина „висока топка“. В спортната ми кариера имах възможността да участвам на три световни първенства, като всяко от тях имаше своите особености. Различните системи на провеждане поставяха отборите пред всякакви предизвикателства. Световното първенство е дълъг турнир и преминава през различни фази - който успее да запази концентрация и се адаптира по-бързо, достига до края", коментира Иванов.

Той коментира качествата на останалите три отбора в групата на България, като открои селекцията на Словения. Иванов определи групата като трудна.

„Групата е трудна за нас, с един отбор, който видимо отстъпва на останалите. В последните десет години Словения се утвърди като един от топ отборите, който поддържа високо и постоянно ниво. Победата ни в Лигата на нациите беше много важна - за самочувствие и увереност. Мачовете срещу такива отбори са различни - това е интензитет, с който трябва да се научим да свикваме. Тези тимове играят на високо ниво без големи амплитуди в представянето си. С германците имаме интересна спортна история през последните години - срещаме се често на различни форуми. Германия със сигурност ще бъде с друго лице на световното. Физически са много здрави, с отлична техническа грамотност. Голяма част от състезателите им играят в силни европейски клубове, което им дава допълнително самочувствие. Завръщането на Грозер - дори на 41 години - ще е голям стимул. Той е състезател с колосален опит и може да реши мач сам. Това прави първия ни мач (срещу Германия) изключително труден и важен“, продължи Николай Иванов.

Според него българският състав е натрупал опит по време на мачовете от Лигата на нациите по-рано през лятото.

„Програмата на нашия отбор е направена така, че след всеки мач имаме почивен ден. Това е отлична предпоставка да се раздаваме максимално във всяка среща. За да не стигаме до неприятни изненади, е важно да вземем максимума от първите два мача. Така ще избегнем ситуации, в които класирането може да се решава от евентуални схеми между Словения и Германия в последния им мач. Лятото беше тежко и натоварено. Момчетата свършиха много работа и изиграха силни мачове в Лигата на нациите, натрупаха самочувствие. Научиха и важни уроци Ц как да се справят със сътресения в отбора, как да контролират емоциите си в серия от тежки мачове и как да не подценяват съперника. Отборът вече има облик - това се забелязва от конкурентите. Имаме разнообразни игрови схеми, които можем да използваме при нужда. Що се отнася до дебютантите - никой не се е родил с опит. Всеки е направил първите си стъпки на голям форум“, каза още Иванов и определи Полша, Италия, Бразилия, Франция и Япония за фаворити за титлата на Мондиал 2025.

Свързани статии:

Световното първенство по волейбол за мъже - 32 отбора сред тях и България
Световното първенство по волейбол за мъже - 32 отбора сред тях и България
Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва утре участието си с...
Чете се за: 03:20 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Николай Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
5
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Национални отбори

Тунис победи Филипините в откриващия двубой на световното първенство по волейбол
Тунис победи Филипините в откриващия двубой на световното първенство по волейбол
Световното първенство по волейбол за мъже - 32 отбора сред тях и България Световното първенство по волейбол за мъже - 32 отбора сред тях и България
Чете се за: 03:20 мин.
Волейболните национали с първа тренировка в Манила Волейболните национали с първа тренировка в Манила
Чете се за: 00:40 мин.
Волейболните национали пристигнаха в Манила Волейболните национали пристигнаха в Манила
Чете се за: 00:45 мин.
Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното
Чете се за: 01:47 мин.
Българските волейболисти изиграха последните си контроли преди световното Българските волейболисти изиграха последните си контроли преди световното
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Делото за насилието над 6-годишния Адриан започна отначало
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ