Николай Иванов: Важно е да вземем максимума от първите два мача

Координаторът на българските национални отбори Николай Иванов коментира пред официалния сайт на волейболната федерация започнало днес световно първенство във Филипините. Селекцията на специалиста Джанлоренцо Бленджини попадна в Група Е заедно с отборите на Словения, Германия и Чили. Първият мач на България е в събота от 12:30 часа наше време срещу Бундестима.

„Световните финали са сериозно предизвикателство и спокойно може да се каже, че това е най-трудният волейболен форум. Казвам го напълно сериозно - на световното първенство участват най-добрите отбори от цял свят. Знаем, че за олимпийските игри е по-трудно да се класираш, отколкото да постигнеш добър резултат там. В Европа конкуренцията се увеличава с всяка изминала година, но Световното първенство е наистина „висока топка“. В спортната ми кариера имах възможността да участвам на три световни първенства, като всяко от тях имаше своите особености. Различните системи на провеждане поставяха отборите пред всякакви предизвикателства. Световното първенство е дълъг турнир и преминава през различни фази - който успее да запази концентрация и се адаптира по-бързо, достига до края", коментира Иванов.

Той коментира качествата на останалите три отбора в групата на България, като открои селекцията на Словения. Иванов определи групата като трудна.

„Групата е трудна за нас, с един отбор, който видимо отстъпва на останалите. В последните десет години Словения се утвърди като един от топ отборите, който поддържа високо и постоянно ниво. Победата ни в Лигата на нациите беше много важна - за самочувствие и увереност. Мачовете срещу такива отбори са различни - това е интензитет, с който трябва да се научим да свикваме. Тези тимове играят на високо ниво без големи амплитуди в представянето си. С германците имаме интересна спортна история през последните години - срещаме се често на различни форуми. Германия със сигурност ще бъде с друго лице на световното. Физически са много здрави, с отлична техническа грамотност. Голяма част от състезателите им играят в силни европейски клубове, което им дава допълнително самочувствие. Завръщането на Грозер - дори на 41 години - ще е голям стимул. Той е състезател с колосален опит и може да реши мач сам. Това прави първия ни мач (срещу Германия) изключително труден и важен“, продължи Николай Иванов.

Според него българският състав е натрупал опит по време на мачовете от Лигата на нациите по-рано през лятото.