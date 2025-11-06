БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:05 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Вълканов: НАП може да посочи характеристики на софтуер, но не и на доставчиците

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

За два месеца няма как да използваме одобрения от НАП софтуер - технически е невъзможно, каза той

николай вълканов бюджета
Слушай новината

Надявам се, че ще има чуваемост, защото специално по отношение на сектор "Търговия на дребно" има два аспекта, които минаха покрай публичното говорене. Много сериозен проблем е т.нар. СУПТО, а именно задължението да се използва само одобрен от НАП софтуер за продажби. Този процес технически е абсолютно невъзможно да се случи в рамките на два месеца, каза в "Още от деня" Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

"Целта е чудесна. То и в момента всички касови апарати са свързани с НАП. Тук въобще не става въпрос за криене на обороти. НАП твърди, че голяма част от по-малките търговци в определени моменти ще манипулират тези устройства така, че да не подават навреме или в пълнота данни към приходна агенция. В това няма нищо лошо, но то трябва да се направи технически грамотно. Да се предвиди съответното време, защото всички партньори по веригата също така казват, че това е невъзможно да се случи в рамките на два месеца".

НАП може да посочва характеристиките на даден софтуер, но не и на доставчиците, заяви Вълканов. Текстът не е добре прецизиран по думите му и това създава притеснения.

Той коментира и списъка със стоки с висок фискален риск.

"Конкретният проблем в случая е че ние не виждаме на фона на разходи, които бяха направени, какви са реалните ефекти. Предвижда се едно свръхизискване - транспортната фирма да осигури свързаност на всеки един от камионите, която да позволява проследяване в реално време с едно приложение на НАП. Проблемът е, че отново се натоварва бизнеса с разходи, което е напълно ненужно".

Търсят се решения с неправилни мерки, които товарят бизнеса, завърши Николай Вълканов.

Вижте целия разговор във видеото

#Николай Вълканов #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Фентанилът: Вълна от смърт в България
2
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
3
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент
4
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
5
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
6
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Финанси

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Под надзора на БНБ: Заключителни тестове от левове към евро правят търговските банки Под надзора на БНБ: Заключителни тестове от левове към евро правят търговските банки
Чете се за: 03:45 мин.
Музеите и галериите настояват за 20% повече средства през следващата година Музеите и галериите настояват за 20% повече средства през следващата година
Чете се за: 01:37 мин.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 01:40 мин.
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме? В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Служител на ВиК загина в Лясковец по време на отстраняване на авария
Служител на ВиК загина в Лясковец по време на отстраняване на авария
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Желязков и Зеленски разговаряха по телефона - какво си казаха Желязков и Зеленски разговаряха по телефона - какво си казаха
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл" С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Николай Вълканов: НАП може да посочи характеристики на софтуер, но...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Съкращават въздушния трафик в САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ