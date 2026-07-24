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Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина

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Спорт
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Централният защитник има 138 мача за "гаучосите"

Национален отбор по футбол на Аржентина
Снимка: БТА
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Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол, слагайки край на 17-годишната си кариера в представителния тим на страната.

38-годишният централен бранител изигра 139 мача за "гаучосите" и спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка - през 2021 и 2024 година. Последното му участие беше във финала на Мондиала в Северна Америка по-рано през месеца, в който Аржентина отстъпи на Испания с 0:1 след продължения.

"Днес трябва да напиша най-трудните думи в кариерата си. Както съдбата отреди, последният ми мач беше финал на Световното първенство. Това не беше резултата, който искахме, но си тръгвам с високо вдигната глава, знаейки, че този отбор даде всичко от себе си до последната секунда. Благодаря ти, Аржентина, че ми позволи да изпълня мечтата си да стана световен шампион", написа Отаменди в публикация в Инстаграм.


Опитният защитник наскоро се присъедини към Ривър Плейт в родината си, слагайки край на успешен 16-годишен престой в няколко европейски гранда - Порто, Валенсия, Манчестър Сити и Бенфика, с които спечели редица трофеи, включително три пъти титлата от португалското първенство, както и два трофея от Висшата лига на Англия.

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