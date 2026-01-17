БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нина Петрокина защити европейската си титла по фигурно пързаляне при жените

Тя спечели с 25 точки разлика пред втората Луна Хендрикс от Белгия, която събра 191.26.

Естонката Нина Петрокина защити титлата си при жените на eвропейското първенство по фигурно пързаляне в Шефийлд, Великобритания.

21-годишната Петрокина показа страхотно представяне в кратката и във волната програма и взе златото за втора поредна година със сбор от 216.14. Във волната програма тази вечер тя изпълни без грешка всичките си скокове и получи най-високата си оценка за сезона от 145.53 точки.

"Обичам това, което правя. Цял живот тренирам това. Надявам се да имам още хубави моменти в кариерата си", каза шампионката.

Тя спечели с 25 точки разлика пред втората Луна Хендрикс от Белгия, която събра 191.26. Хендрикс има в колекцията си още пълен комплект медали от шампионати на Европа и сребро и бронз от Световни първенства. Тя се изкачи от пето място след кратката програма до подиума.

Италианката Лара Наки Гутман завоюва бронзовото отличие със 186.87 точки, след като получи четвърти оценки и за двете си изпълнения.

Шампионката на България Александра Фейгин се класира 25-а в кратката програма и не продължи на финала.

В събота европейското първенство продължава с волната програма при мъжете и при танцовите двойки.

