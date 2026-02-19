БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норвегия продължава да води по медали на Игрите в Милано/Кортина

Скандинавците станаха шампиони в отборния спринт в ски бягането за мъже и вече са с 15 титли в Италия.

Норвегия продължава да води по медали на Игрите в Милано/Кортина
Слушай новината

Норвегия запазва първата си позиция в класирането по медали след края на 12-ия ден от Олимпийските игри в Милано-Кортина. Скандинавците станаха шампиони в отборния спринт в ски бягането за мъже и вече са с 15 титли в Италия.

САЩ прибави ново злато, след като звездата в алпийските ски Микаела Шифрин триумфира в слалома при жените.

Китай спечели първи си два златни медала на тези Игри. Имин Су е шампион в дисциплината слоупстайл в сноуборда, докато сънародничката му Мънтао Сюй е първа във въздушната акробатика в ските свободен стил.

България е на 25-о място с два бронзови медала, спечелени от Тервел Замфиров (сноуборд) и Лора Христова (биатлон).

#Милано/Кортина 2026

