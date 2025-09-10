БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 00:40 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Норвегия разплака Молдова с 11 попадения

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
С основен принос за грандиозния резултат отново беше Ерлинг Холанд.

Норвегия разплака Молдова с 11 попадения
Снимка: БГНЕС
Националният отбор на Норвегия записа запомняща се победа по време на световните квалификации за Мондиал 2026. Скандинавците се наложиха с 11:1 над Молдова за пети пореден успех в настоящия цикъл.

Норвегия няма класиране на световно от 1998 г. насам.

С основен принос за грандиозния резултат отново беше Ерлинг Холанд. Този път нападателят на Манчестър Сити вкара 5 гола и вече има 5 хеттрици с Норвегия в рамките на 45 двубоя (общо 48 гола).

Скандинавцитео отбелязаха пет безответни гола през първото полувреме. Феликс Хорн Мире даде аванс на домакините още в шестата минута. Последва хеттрик на Ерлинг Холанд (11‘, 36‘, 43‘), а в добавеното време Мартин Йодегор, асистирал за два от головете на Холанд, покачи на 5:0.

Холанд продължи с головете в 52-рата минута. Тело Осгор покачи на 7:0 в 67-ата минута, а седем след това Лео Йостигор си вкара автогол. До края на мача Осгор вкара още три пъти (веднъж от дузпа), а Холанд отбеляза петото си попадение в срещата.

Норвегия оглави група „I“ с пълен актив от 15 точки, на шест пред втория Италия. Молдовците са с 0 точки.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година

