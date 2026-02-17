Норвегия запази лидерството си в класирането по медали в Милано/Кортина

Отборът на Норвегия запази лидерството си в класирането по медали на Олимпийските игри в Милано-Кортина след първите десет дни на надпреварата.

Норвежките спортисти са спечелили 28 отличия - 12 златни, 7 сребърни и 9 бронзови.

Домакините от Италия са втори с 8 златни, 4 сребърни и 11 бронзови медала. САЩ е на трета позиция с 6 златни, 8 сребърни и 5 бронзови отличия.

България е на 25-о място с два бронза, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.