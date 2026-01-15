Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Зимните олимпийски игри

Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) отстрани норвежкия треньор Магнус Бревик, неговия асистент Томас Лобен и служителя Адриан Ливелтен за участие в манипулация на екипировката на отбора на световното първенство по ски-северни дисциплини в Трондхайм, съобщиха от централата.

Периодът на наказанието им е 18 месеца, но влизат със задна дата от времето на световното първенство и ще изтекат през месец септември.

Двама спортисти, замесени в случая - олимпийските златни медалисти Йохан Андре Форфанг и Мариус Линдвик приеха тримесечни забрани през август и се завърнаха в състезанията от Световната купа преди Зимните игри в Милано и Кортина, които започват следващия месец.

Независима комисия, която оценяваше служителите на отбора, заяви, че „е съгласна и подкрепя целесъобразността на санкциите, поискани от ФИС“.

„Отправната точка на комисията е, че измамата от всякакъв вид е по своята същност противоречаща на спорта и на неговите ценности“, написаха тримата съдии, водени от пионера в спортното право Майкъл Белоф.

Бревик, Лобен и Ливелтен бяха глобени и с по 5000 швейцарски франка.

Олимпийските шампиони Линдвик и Форфанг, както и състезателят по северна комбинация Йорген Гробак бяха дисквалифицирани от домакинското си световно първенство за манипулация на екипировката. В областта на слабините на костюмите на спортистите беше зашит подсилен конец, за да се подобри аеродинамиката им.

Ян-Ерик Олбу, директор на ски скоковете в Норвежката федерация по ски, пое отговорност за случилото се.

Норвежкият отбор беше дисквалифициран от отборното състезание на световното първенство в Тронхайм след жалба от страна на федерациите на Австрия, Полша и Словения.