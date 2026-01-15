БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Магнус Бревик, Томас Лобен и Адриан Ливелтен са наказани за период от 18 месеца.

йохан андре форфанг триумира състезанието световната купа ски скокове лейк плесид
Снимка: БТА
Слушай новината

Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) отстрани норвежкия треньор Магнус Бревик, неговия асистент Томас Лобен и служителя Адриан Ливелтен за участие в манипулация на екипировката на отбора на световното първенство по ски-северни дисциплини в Трондхайм, съобщиха от централата.

Периодът на наказанието им е 18 месеца, но влизат със задна дата от времето на световното първенство и ще изтекат през месец септември.

Двама спортисти, замесени в случая - олимпийските златни медалисти Йохан Андре Форфанг и Мариус Линдвик приеха тримесечни забрани през август и се завърнаха в състезанията от Световната купа преди Зимните игри в Милано и Кортина, които започват следващия месец.

Независима комисия, която оценяваше служителите на отбора, заяви, че „е съгласна и подкрепя целесъобразността на санкциите, поискани от ФИС“.

„Отправната точка на комисията е, че измамата от всякакъв вид е по своята същност противоречаща на спорта и на неговите ценности“, написаха тримата съдии, водени от пионера в спортното право Майкъл Белоф.

Бревик, Лобен и Ливелтен бяха глобени и с по 5000 швейцарски франка.

Олимпийските шампиони Линдвик и Форфанг, както и състезателят по северна комбинация Йорген Гробак бяха дисквалифицирани от домакинското си световно първенство за манипулация на екипировката. В областта на слабините на костюмите на спортистите беше зашит подсилен конец, за да се подобри аеродинамиката им.

Ян-Ерик Олбу, директор на ски скоковете в Норвежката федерация по ски, пое отговорност за случилото се.

Норвежкият отбор беше дисквалифициран от отборното състезание на световното първенство в Тронхайм след жалба от страна на федерациите на Австрия, Полша и Словения.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Зимни

БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген
БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген
Пета поредна победа и първо място в Тихоокеанската дивизия за Лас Вегас Пета поредна победа и първо място в Тихоокеанската дивизия за Лас Вегас
Чете се за: 02:10 мин.
Александра Фейгин завърши 25-а в кратката програма на европейското в Шефилд Александра Фейгин завърши 25-а в кратката програма на европейското в Шефилд
Чете се за: 02:50 мин.
Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3 Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Женската щафета на Норвегия триумфира в състезанието от Световната купа по биатлон в Руполдинг Женската щафета на Норвегия триумфира в състезанието от Световната купа по биатлон в Руполдинг
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ