ИЗВЕСТИЯ

Носителят на Златната топка се завръща на терена

Най-после добри новини за Гуардиола.

Родри
Снимка: БТА
Слушай новината

Носителят на Златната топка Родри е на разположение на Манчестър Сити и ще може да играе в двубоя от Висшата лига срещу Тотнъм в събота, потвърди мениджърът на Пеп Гуардиола. Испанският полузащитник е възстановен от контузия, получена по време на световното клубно първенство това лято.

"На Родри и Фил (Фодън) им липсваха тренировки и игрови ритъм. Поради тази причина отсъстваха от последния ни мач, но са готови за утре. Искам Родри да показва постоянство в тренировките. Нямам съмнения в неговите качества и потенциал", заяви Гуардиола.

Испанският национал пропусна двубоя на Сити срещу Уулвърхямптън миналата събота, спечелен с 4:0. Родри не игра и през миналия сезон заради тежка контузия в коляното.

Гуардиола очаква и завръщане на нападателя Фил Фодън, който не игра срещу "вълците" заради проблеми с физическата форма.

#ФК Манчестър Сити #Родри

