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Нотингам финализира привлчиането на Лиъм Делап

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Спорт
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Нападателят пристига във Форест за рекордните 45 милиона лири.

нотингам постигна съгласие привличането лиъм делап
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Нотингам Форест финализира привличането на нападателя Лиъм Делап от Челси за рекордните за клуба 45 милиона британски лири. 23-годишният футболист подписа договор за пет сезона на стадион "Сити Граунд", като Форест става третият му клуб в рамките на само три кампании. Бившият играч на Ипсуич не влизаше в плановете на новия мениджър на "сините" Шаби Алонсо.

"Наистина нямам търпение да започна, това е огромен клуб с голяма история. Говорих с мениджъра и харесвам неговия начин на работа. Той може наистина да ми помогне да се развия и да направя следващата стъпка и се надявам да мога да вкарвам голове тук. Нямам търпение да чуя шума на "Сити Граунд" и да имам феновете на моя страна, защото знам колко шумни и важни са те. Като отбор можем да изградим нещо наистина силно и основната ни цел е да се борим и да бъдем топ клуб във Висшата лига", заяви Делап пред официалния сайт на Нотингам.

Бившият младежки национал на Англия беше принуден да тренира отделно на "Стамфорд Бридж" и фланелката му с номер девет беше дадена на Жоао Педро. Делап има само два гола във всички турнири през миналия сезон.

Челси купи нападателя за 30 милиона лири от Ипсуич.

#Лиъм Делап #ФК Нотингам Форест

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