Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Нотингам Форест обяви заместника на Нуно Ешпирито Санто

Спорт
Специалистът се завръща към мениджърската професия само три месеца, след като беше уволнен от предишния си клуб.

Ангелос Постекоглу
Снимка: БТА
Бившият мениджър на Тотнъм Ангелос Постекоглу пое Нотингам Форест. Новината беше официално съобщена от клуба.

Специалистът ще замени Нуно Еспирито Санто, който беше освободен от поста в понеделник вечер. Португалецът прекара 21 месеца начело на „червените“, но бе освободен само три мача след началото на настоящия сезон.

Постекоглу се завръща към мениджърската професия само три месеца, след като беше уволнен от Тотнъм. Неговият престой при „шпорите“ приключи след разочароващ сезон във Висшата лига, в който те завършиха на 17-о място. Въпреки това, 60-годишният треньор успя да изведе Тотнъм до историческа победа в Лига Европа в края на сезона, слагайки край на дългогодишната суша за трофеи на клуба.

Нотингам Форест в момента заема 10-о място в класирането на Висшата лига след изиграването на първите си три мача от кампанията

#Висша лига 2025/26 #ФК Нотингам Форест #Ангелос Постекоглу

