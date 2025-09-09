Нотингам Форест обяви заместника на Нуно Ешпирито Санто

Бившият мениджър на Тотнъм Ангелос Постекоглу пое Нотингам Форест. Новината беше официално съобщена от клуба.

Специалистът ще замени Нуно Еспирито Санто, който беше освободен от поста в понеделник вечер. Португалецът прекара 21 месеца начело на „червените“, но бе освободен само три мача след началото на настоящия сезон.

Постекоглу се завръща към мениджърската професия само три месеца, след като беше уволнен от Тотнъм. Неговият престой при „шпорите“ приключи след разочароващ сезон във Висшата лига, в който те завършиха на 17-о място. Въпреки това, 60-годишният треньор успя да изведе Тотнъм до историческа победа в Лига Европа в края на сезона, слагайки край на дългогодишната суша за трофеи на клуба.

Нотингам Форест в момента заема 10-о място в класирането на Висшата лига след изиграването на първите си три мача от кампанията