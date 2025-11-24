Нов повод за празнуване: Пеп Гуардиола се шегува за впечатляващия си рекорд в Шампионската лига

Докато се готви да изведе Манчестър Сити в Шампионската лига за 100-ти път в кариерата си този вторник срещу Байер Леверкузен, легендарният каталунски мениджър се пошегува за впечатляващото си дълголетие на пресконференция.

Специалистът е пред нов рекорд в кариерата си. Само дни след като изигра 1000-ия си мач като треньор срещу Ливърпул на 9 ноември (3:0), мениджърът на Манчестър Сити е на път да запише 100-ия си мач в Шампионската лига на пейката на „небесносините“ утре вечер.

„Осъзнавам, че остарявам“, пошегува се Гуардиола по време на пресконференцията си.

„Всеки уикенд има ново събитие, което да се отпразнува“, каза 54-годишният каталунец, който е в клуба от 2016 г. и който спечели Шампионската лига 2023-а.

„Това означава, че всеки сезон сме част от Шампионската лига. Това е огромно състезание, толкова специално за играчите, те го обичат, както и треньорите и всички останали“, добави той.

„Шампионската лига е турнирът, в който играеш срещу най-добрите отбори в Европа и това е невероятно обогатяващо преживяване. За клуба също, по отношение на репутация, престиж и финансово, така че, това наистина е изключително важен турнир“, уточни бившият треньор на Барселона и Байерн Мюнхен.

В Шампионската лига този сезон Манчестър Сити записа три победи и едно равенство, гостувайки на Монако, което ги поставя на четвърто място в груповата фаза - позиция, която гарантира директно класиране за осминафиналите на Шампионската лига.

„Сега започваме последните си четири мача: два у дома, два навън. Утре (вторник), срещу третия в класирането отбор в Бундеслигата, е изключително важен мач за постигане на целта ни да завършим в челната осмица“, коментира Гуардиола.

Той потвърди, че дефанзивните халфове Родри и Матео Ковачич, които са контузени, няма да бъдат на линия за мача срещу Байер Леверкузен, който е на 21-о място с една победа, две равенства и една загуба.

Пеп Гуардиола също се извини за конфронтацията, която имаше с телевизионен оператор, заснемащ двубоя на тима, ръководен от него, срещу Нюкасъл в събота. Испанецът остана бесен след няколко съдийски отсъждания по време на загубата с 1:2 в североизточна Англия и изглеждаше сякаш прехвърли гнева си върху оператора до страничната линия. По време на пресконференцията той заяви, че се срамува от действията си.