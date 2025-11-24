Нов повод за празнуване: Пеп Гуардиола се шегува за впечатляващия си рекорд в Шампионската лига

Само дни след като изигра 1000-ия си мач като треньор срещу Ливърпул, мениджърът на Манчестър Сити е на път да запише 100-ия си мач в Шампионската лига на пейката на „небесносините“ утре вечер.
Докато се готви да изведе Манчестър Сити в Шампионската лига за 100-ти път в кариерата си този вторник срещу Байер Леверкузен, легендарният каталунски мениджър се пошегува за впечатляващото си дълголетие на пресконференция.
Специалистът е пред нов рекорд в кариерата си. Само дни след като изигра 1000-ия си мач като треньор срещу Ливърпул на 9 ноември (3:0), мениджърът на Манчестър Сити е на път да запише 100-ия си мач в Шампионската лига на пейката на „небесносините“ утре вечер.
„Осъзнавам, че остарявам“, пошегува се Гуардиола по време на пресконференцията си.
„Всеки уикенд има ново събитие, което да се отпразнува“, каза 54-годишният каталунец, който е в клуба от 2016 г. и който спечели Шампионската лига 2023-а.
„Това означава, че всеки сезон сме част от Шампионската лига. Това е огромно състезание, толкова специално за играчите, те го обичат, както и треньорите и всички останали“, добави той.
„Шампионската лига е турнирът, в който играеш срещу най-добрите отбори в Европа и това е невероятно обогатяващо преживяване. За клуба също, по отношение на репутация, престиж и финансово, така че, това наистина е изключително важен турнир“, уточни бившият треньор на Барселона и Байерн Мюнхен.
В Шампионската лига този сезон Манчестър Сити записа три победи и едно равенство, гостувайки на Монако, което ги поставя на четвърто място в груповата фаза - позиция, която гарантира директно класиране за осминафиналите на Шампионската лига.
„Сега започваме последните си четири мача: два у дома, два навън. Утре (вторник), срещу третия в класирането отбор в Бундеслигата, е изключително важен мач за постигане на целта ни да завършим в челната осмица“, коментира Гуардиола.
Той потвърди, че дефанзивните халфове Родри и Матео Ковачич, които са контузени, няма да бъдат на линия за мача срещу Байер Леверкузен, който е на 21-о място с една победа, две равенства и една загуба.
Пеп Гуардиола също се извини за конфронтацията, която имаше с телевизионен оператор, заснемащ двубоя на тима, ръководен от него, срещу Нюкасъл в събота. Испанецът остана бесен след няколко съдийски отсъждания по време на загубата с 1:2 в североизточна Англия и изглеждаше сякаш прехвърли гнева си върху оператора до страничната линия. По време на пресконференцията той заяви, че се срамува от действията си.
„Чувствам се засрамен, когато погледна какво съм направил. Не ми харесва. Извинявам се на оператора. Аз съм си аз. Дори след 1000 мача не съм перфектен и правя грешки. Защитавам отбора си и клуба“, каза 54-годишният специалист.