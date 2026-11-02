Нов рекорд за Елизара Янева в ранглистата на WTA

Елизара Янева постигна ново най-добро класиране в кариерата си в световната ранглиста по тенис за жени. 19-годишната пловдивчанка се изкачи с една позиция и вече заема 138-ото място с актив от 535 точки.

През миналата седмица българката достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 в Италия. Националката Росица Денчева отстъпи с три позиции до №198, след като отпадна още в първия кръг на същата надпревара.

Лидия Енчева също записа рекордно класиране, прогресирайки до 314-ото място. Тя стигна до четвъртфиналите на турнир в Истанбул.

При двойките Росица Денчева се изкачи със 17 позиции до №193 с 413 точки и вече е най-високо класираната българка. Плевенчанката достигна до полуфиналите на турнира от сериите WTA 125 в италианския град Курмайор.

В челото на ранглистата на сингъл няма промяна на първите две места. Лидер остава Елена Рибакина от Казахстан с 8099 точки, следвана от Арина Сабаленка от Беларус с 6485. Коко Гоф се изкачи до четвъртата позиция за сметка на сънародничката си Джесика Пегула, а Линда Носкова изпревари Ига Швьонтек и вече е осма.

При двойките начело продължава да бъде чехкинята Катержина Синякова с 11 050 точки.