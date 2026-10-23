Нов скандал около Нико Уилямс, агентът му разкри защо е искал да напусне Атлетик Билбао

Нико Уилямс отново се оказа в центъра на сериозно медийно внимание в Испания. Звездата на Атлетик Билбао, който през последните години премина през продължителна трансферна сага с Барселона и тежки физически проблеми, сега трябва да се справя с ново напрежение след противоречиви изказвания на своя агент Феликс Таинта.

Според испанското издание AS представителят на футболиста е разкрил подробности около преговорите с каталунския гранд през летата на 2024 и 2025 година. В интервю за подкаста "Los Fulanos“ Таинта потвърди, че испанският национал действително е обмислял възможността да напусне Билбао и да премине на "Камп Ноу“.

Особено силна реакция сред привържениците на Атлетик предизвика твърдението на агента, че Уилямс е смятал момента за подходящ да направи следващата крачка в кариерата си заради ограниченията пред баския клуб.

"В Атлетик знаеш какви са ограниченията. Знаеш, че няма да спечелиш Шампионската лига или Ла Лига“, обясни Таинта, разкривайки част от мотивите, които са стояли зад евентуален трансфер.

Думите му предизвикаха недоволство в Билбао, тъй като през 2025 година Нико Уилямс окончателно сложи край на спекулациите около бъдещето си, подписвайки нов договор с Атлетик до 2035 година. Тогава решението му беше възприето като категорична демонстрация на лоялност към клуба.

Интересът на Барселона към крилото датира още от лятото на 2024 година, когато Уилямс се превърна в една от големите звезди на европейския футбол след силното си представяне на eвропейското първенство. Близките му отношения с Ламин Ямал и други испански национали от каталунския клуб допълнително засилиха слуховете за трансфер.

Преминаването му в Барселона обаче така и не се осъществи. През 2024 година финансовото състояние на каталунците затрудняваше подобна сделка, а година по-късно основната пречка бяха липсата на достатъчни гаранции за регистрацията на футболиста и ограниченията, свързани с финансовите правила на Ла Лига.

На фона на трансферните спекулации Уилямс трябваше да се справя и със сериозни здравословни проблеми. Продължителната пубалгия ограничи участието му в мачовете на Атлетик и му попречи да демонстрира обичайната си експлозивност.

В най-тежките периоди испанският национал призна, че болките са били толкова силни, че понякога не е можел дори да стане от леглото. След неуспешни опити за възстановяване чрез почивка и консервативно лечение клубът предприе специализирана терапия с външен специалист, за да осигури пълното му завръщане на терена.

Новите разкрития на агента обаче отново поставиха под въпрос отношенията между футболиста и част от привържениците на Атлетик.

В ситуацията се намеси и по-големият му брат Иняки Уилямс, който е капитан на баския тим. След поражението с 1:3 от Леванте той коментира изказването на Таинта и призна, че моментът и начинът, по който информацията е станала публична, са били неподходящи.

"Разговаряхме с него и нито моментът, нито начинът бяха подходящи“, заяви Иняки.

Капитанът на Атлетик подчерта, че агентът е изключително близък до семейството и двамата братя го приемат почти като баща. Въпреки това той беше категоричен, че определени разговори трябва да останат лични.

"Има неща, които не бива да излизат извън отношенията, които имаме като семейство“, допълни по-големият от братята Уилямс.

Любопитното е, че Иняки не отрече разкритията на агента, а по-скоро изрази недоволство от решението те да бъдат направени публично точно сега.