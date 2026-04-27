Нов удар на САЩ срещу "наркотрафиканти" - трима души загинаха на лодка в Тихия океан

Американските военни удариха нов плавателен съд, заподозрян, че превозва наркотици в източната част на Тихия океан. Загинали са трима души.



Кадри, публикувани от Южното командване на въоръжените сили на Съединените щати показват бързодвижеща се лодка, която избухва в пламъци. Кампанията на администрацията на Тръмп за ликвидиране на плавателни съдове за предполагаем наркотрафик започна миналия септември. Досега загиналите при ударите в Карибско море и източната част на Тихия океан за най-малко 186-ма. Военните не са представили доказателства, че някой от плавателните съдове наистина е превозвал наркотици.