Нов удар за Ювентус: Тюрам ще отсъства до януари

Няколко италиански медии съобщават, че полузащитникът на Ювентус Кефрен Тюрам ще претърпи операция на коляното утре и се очаква да се завърне в игра едва през януари 2027 година.

Френският халф ще се подложи на хирургическа интервенция в четвъртък, 3 септември, заради пателофеморален синдром, който го измъчва още от края на сезон 2025/26.

По-рано тази седмица Тюрам е посетил в Лион специалиста по проблеми с коляното Бертран Сонери-Коте. Според информациите на „Гадзета дело Спорт“ и „СпортМедиасет“ лекарят е препоръчал на футболиста да се подложи на операция.

„Гадзета дело Спорт“ уточнява, че процедурата има за цел да отстрани увреждането на хрущяла, покриващ задната част на капачката на коляното. Операцията ще бъде извършена артроскопски.

Според информациите възстановяването на Тюрам ще продължи около четири месеца, което означава, че той ще може да се завърне на терена през януари 2027 година.

Французинът не взе участие в нито една от контролите на Ювентус през лятната подготовка, като през по-голямата част от периода тренираше отделно от основната група.

В последния ден на трансферния прозорец Ювентус привлече Пап Матар Сар от Тотнъм под наем с опция за закупуване. Очаква се сенегалският национал да осигури необходимата дълбочина в средата на терена и да замести Тюрам през първата част от сезона.

Друг ключов футболист на „бианконерите“ — Кенан Йълдъз — също претърпя операция наскоро. Турският национал е със счупване на ходилото и ще бъде извън игра поне три месеца.