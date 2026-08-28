Удар за Ювентус: Йълдъз ще отсъства няколко месеца

Една от големите надежди на Ювентус Кенан Йълдъз ще отсъства няколко месеца заради фрактура на метатарзална кост. Това потвърди директорът на клуба Джорджо Киелини, който разкри, че младият турчин ще претърпи операция и се очаква да се завърне в игра в края на ноември.

Контузията е сериозен удар за „бианконерите“, тъй като Йълдъз е сред ключовите фигури в отбора. През настоящия сезон той е записал едва 69 минути в официален мач – при победата с 1:0 като гост на Фрозиноне.

Киелини обаче подчерта, че травмата не би трябвало да има дългосрочни последствия за развитието на 19-годишния футболист. „Това е неприятна спънка, но няма да му попречи в бъдеще. Когато се върне, ще бъде на 100 процента“, заяви той.

В отсъствието на Йълдъз други играчи ще получат възможност да се докажат. Сред вариантите са Жереми Бога и Керим Алайбегович.

Киелини коментира и битката за титлата в Серия А, като определи Интер за „големия фаворит“. Според него Ювентус все още има много работа, за да се превърне отново в отбор, способен да печели трофеи.

Той призна също, че на „бианконерите“ им липсват увереност и лидерство в трудните моменти, но отбеляза, че през лятото в състава са добавени повече характер и стабилност.