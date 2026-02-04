Ювентус изгражда новия си проект около Кенан Йълдъз

Ювентус е на прага да обвърже Кенан Йълдъз с нов дългосрочен договор, като турската звезда е готвена да се превърне в основен стълб на настоящето и бъдещето на клуба.

След като януарският трансферен прозорец вече е затворен, „бианконерите“ са готови да финализират ход, който мнозина фенове определят като най-важния за сезона – подновяването на договора на най-добрия им играч.

Преговорите са напреднали значително през последните дни и според Corriere dello Sport остава да бъдат изчистени само финалните детайли, преди споразумението да бъде официализирано.

Очаква се Йълдъз да подпише нов договор до юни 2031 година, с което настоящият му контракт ще бъде удължен с още две години.

Турският нападател ще получи и сериозно увеличение на заплатата, съобразено с новия му статут в отбора.

Възнаграждението му ще нарасне до 6 милиона евро нето на сезон, което ще го направи втория най-високоплатен футболист в Ювентус – наравно с Джонатан Дейвид и зад Душан Влахович.

Осигуряването на бъдещето на Йълдъз беше сред основните приоритети на клуба в началото на 2026 година.

Ръководството на Ювентус е дало ясни указания отборът да бъде изграден около младия офанзивен футболист, който вече привлече интереса на няколко европейски гранда, сред които Арсенал, Челси, Байерн Мюнхен и Реал Мадрид.

Ако не възникнат непредвидени усложнения в последния момент, Ювентус е много близо до финалната права.