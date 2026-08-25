Ювентус без Кенан Йълдъз в близко бъдеще

Полузащитникът на Ювентус Кенан Йълдъз е получил сериозна контузия при победата с 1:0 над Фрозиноне в първия кръг на Серия А, съобщава Tuttosport.

21-годишният турчин е диагностициран със счупен ляв крак. Прегледът е показал, че ще се нуждае от операция. Очаква се възстановяването на Йълдъз да отнеме приблизително три месеца.

Йълдъз беше заменен в 69-ата минута на мача, като на негово място се появи Жереми Бога.

През сезон 2025/26 играчът е записал 47 участия във всички състезания, отбелязвайки 11 гола и давайки 10 асистенции. Договорът му с торинския клуб е до края на юни 2030 г.