Ювентус представи Пап Сар

Ювентус официално обяви привличането на сенегалския национал Пап Матар Сар от Тотнъм. Полузащитникът ще играе под наем в италианския гранд до края на юни 2027 година, като сделката включва и опция за окончателното му закупуване.

„Бианконерите“ ще платят 2,5 милиона евро за наема, а допълнителните разходи по трансфера възлизат на 300 000 евро, потвърдиха от клуба.

Ювентус ще има възможност да привлече Сар за постоянно срещу още 27,5 милиона евро. Тази сума ще бъде изплатена на три финансови години.

23-годишният халф се присъединява към торинския тим след пет години в Тотнъм. Той премина при „шпорите“ от френския Мец през лятото на 2021 година, когато все още беше тийнейджър. Сар остана в Мец за сезон 2021/22, преди да се завърне в Лондон и да запише 107 мача във Висшата лига с екипа на Тотнъм.

На международно ниво Сар вече има 42 мача за Сенегал. Той беше част от състава на страната за световните първенства през 2022 и 2026 година.

Пап Матар Сар е седмото ново попълнение на Ювентус през летния трансферен прозорец. Преди него в клуба пристигнаха Рандал Коло Муани, Керим Алайбегович, Джон Лукуми, Гулиелмо Викарио, Джеф Ехатор и Зеки Челик.

Очаква се в последния ден на трансферния прозорец към Ювентус под наем да се присъедини и нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде.