Съгласува се нова дата за концерта на Ерика Баду, информират организаторите.

Ерика Баду обяви промени в графика на европейското си турне. Поради непредвидени обстоятелства тя няма да може да изпълни част от предварително обявените дати, сред които и концертът в София на 23 октомври 2026 г. в зала 1 на НДК.

Ерика Баду се извинява на засегнатите фенове, признава времето, усилията и пътуването, което мнозина са планирали, за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им.

По първоначалния график от европейското турне няма да се състоят концерти в Париж – Франция, Милано – Италия, и Катовице – Полша.

Както писа БТА, наскоро Ерика Баду издаде нов студиен албум след 16-годишна пауза. Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment е съвместен проект с продуцента Алън Даниел Маман, известен професионално като Алхимикът (The Alchemist). Премиерата на албума бе на 28 август през Young Recordings (част от Beggars Group) и през Control Freaq Records – независимия лейбъл на Баду, основан през 2005 г. Именно през този лейбъл тя издаде и микстейпа си But You Caint Use My Phone (2015).