Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна назначи Окръжният съд в Плевен

У нас
делото сияна
Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна назначи Окръжният съд в Плевен.

По-рано днес липсващи от делото доказателства и лично искане за самоотвод на вещото лице проф .Станимир Карапетков белязаха началото на заседание по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. От делото липсва цял фотоалбум със снимки от втория оглед на местропроизшествието.

Снимките са важни, защото са съществена част от автотехническата експертиза.

#делото "Сияна" #нова експертиза #катастрофа

