Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни?

В Исперих тази нощ са измерени минус 14 градуса

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Мразовито време днес. Жълт код за много студено време е обявен за цялата страна. Най-студено е било тази нощ в Исперих – минус 14 градуса.

На Атанасовден лъжливо време в София. Слънчево, но студено и щипе, както казва народа. Минус 9 градуса е била температурата тази нощ в столицата. В Северна България пък вали сняг, ако това радва хората.

Красимир Стоев, дежурен синоптик в НИМХ: "Доста ниски температури в Североизточна България. Освен в Исперих – минус 14 градуса, в Разград и Алфатар – минус 13, в Главиница, Добрич и Шумен – минус 12, в Русе – минус 11, в Силистра – минус 10 градуса тази сутрин. Няма нищо необичайно. Причината е в атмосферната циркулация. След доста ниските температури и необичайно силните снеговалежи през изминалата седмица, към Западна Европа в момента се пренасят по-топли влажни океански въздушни маси и затова там температурите са доста високи. А нашата страна и Източна Европа са обхванати от студена арктична въздушна маса, така че и за днес, и за утре от Националния институт по метеорология и хидрология сме издали предупреждение от първа степен - жълт код за ниски температури в почти цялата страна.

БНТ: До кога ще продължи студеното време?

Красимир Стоев, дежурен синоптик в НИМХ: "Още ден-два, след което от средата на седмицата до края на предстоящата седмица предстои чувствително омекване на времето и отново студена вълна ще залее Балканския полуостров в края на януари."

Вижте прякото включване на Зоя Валинова

#ледени дни #мразовито време #много студено време #НИМХ #Красимир Стоев #новини в Метрото

