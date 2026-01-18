БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 02:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник

9189
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Днес от североизток ще продължи да нахлува по-студен въздух. В сила е и предупреждение от първа степен - код жълто, за дневни температури под нулата в по-голямата част от страната. Максималните в Северна България ще бъдат между минус 7° и минус 3°, в Южна – между минус 2° и 3°, в София – около минус 1°. Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Над южните райони от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните – умерен от север-североизток.

През следващото денонощие ще остане студено, с отрицателни и минимални, и максимални температури на много места в страната. Утре сутринта стойностите ще бъдат предимно между минус 12° и минус 7°. Облачността над Северна България ще е значителна и в източната част ще прехвърча сняг, а над Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между минус 5° и 0°, малко по-високи ще бъдат температурите в крайните югозападни райони и по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност, на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са от минус 3 на север до плюс 2 в Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за по-студено от действителното време.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток.

Във вторник вятърът ще отслабне. Ще преобладава слънчево време, но след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°. В сряда в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. През нощта срещу четвъртък все още на много места в източната половина от страната ще има валежи от сняг. През деня от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони.

