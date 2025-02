Нова знаменита вечер за Стеф Къри при победата срещу Орландо

Стеф Къри изведе Голдън Стейт Уориърс (32-27) до пети пореден успех в Националната баскетболна асоциация. Седемкратните шампиони се наложиха със 121:115 като гост на Орландо Меджик (29-32), а легендарният гард наниза цели 56 точки за победата.

Това е четвъртото най-добро лично постижение в кариерата му, като 36-годишният баскетболист се отчете и с 12 точни изстрела зад арката - второ най-добро лично постижение, включително абсурден кош от собствената половина в края на втората четвърт.

STEPH LEADS IN SPECTACULAR FASHION



56 PTS

12 3PM



5 straight wins for Golden State in a HISTORIC outing for Chef Curry! pic.twitter.com/l2fEXVFpxx — NBA (@NBA) February 28, 2025

Звездите на домакините Паоло Банкеро и Франц Вагнер се обединиха за 68 точки, 41 от тях на Банкеро, които в крайна сметка бяха засенчени от знаменитото представяне на Къри.

ЛА Лейкърс (36-21) записа четвърта поредна победа и пета от общо седем двубоя с Лука Дончич, след като се справи с Минесота Тимбъруулвс (32-28) у дома със 111:102. "Езерняците" водеха с 23 точки във втората четвърт, но финалистът на Западната конференция потърси обрата в заключителните минути, намаляйки аванса на домакините до 3 точки при 90:93.

LeBron James continues to defy logic in LA's 4th straight win



33 PTS

17 REB

6 AST

4 3PM



Lakers are 16-4 in their last 20! pic.twitter.com/NugUrTJ7xG — NBA (@NBA) February 28, 2025

ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен на паркета с 33 точки, към които добави и 17 борби за "дабъл-дабъл". Остин Рийвс наниза 23 точки, а словенецът Дончич се отчете също с "дабъл-дабъл" - 21 точки и 13 овладени под двата ринга топки.

Терънс Шанън-младши се включи от пейката с 25 точки за "вълците", а звездата Антъни Едуардс отбеляза 18, преди да бъде изгонен в третия период.

Милуоки Бъкс (33-25) постигна пети успех от шест мача, побеждавайки Денвър Нъгетс (38-21) със 121:112 като домакин. Силното второ полувреме на "елените" бе ключово за триумфа, а шампионите от сезон 2022/23 допуснаха второ поражение в три срещи.

Giannis posted his 40th double-double of the season to give the Bucks the primetime victory!



28 PTS

19 REB (season-high)

7 AST pic.twitter.com/2ksIMIdFbl — NBA (@NBA) February 28, 2025

Янис Антетокумпо и Никола Йокич, които са в борбата за наградата за Най-полезен играч на НБА, бяха на обичайното високо ниво, като гръкът се отчете с "дабъл-дабъл" - 28 точки и 19 борби, докато сърбинът реализира нов "трипъл-дабъл" - 32 точки, 14 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции.

Далас Маверикс (32-28) се потруди, но намери пътя към победата срещу предпоследния в Източната конференция Шарлът Хорнетс със 103:96 (14-44) у дома. Това бе пето поредно поражение за "стършелите".

Кайри Ървинг поведе действащия вицешампион с 25 точки и 9 борби, а Моузес Браун се отличи с "дабъл-дабъл" - 20 точки и 11 овладени под двата ринга топки.

От другата страна на паркета Марк Уилямс записа страхотна вечер с 26 точки и 16 борби, а Майлс Бриджес добави още един "дабъл-дабъл" - 20 точки и 12 овладени под двата ринга топки.

Предпоследният на Запад Ню Орлиънс Пеликанс (16-43) пък вгорчи допълнително сезона за Финикс Сънс (27-32) след като се наложи със 124:116 като гост. Въпреки слабото си класиране "пеликаните" са в серия от четири победи в последните си пет мача, докато "слънцата" са стигнали до успех само в два от последните си 12 срещи.

Zion Williamson's FIRST-career triple-double led the Pelicans to their 3rd straight W!



27 PTS

10 REB

11 AST

2 BLK pic.twitter.com/ZE3ahRzegu — NBA (@NBA) February 28, 2025

Зайън Уилиамсън бе в основата на успеха, реализирайки първия "трипъл-дабъл" в кариерата си - 27 точки, 10 борби и 11 асистенции.

Девин Букър и Кевин Дюрант пък не успяха да спасят домакините, като гардът наниза 36 точки, а крилото - 28.

