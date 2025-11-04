Новак Джокович на линия за Финалния турнир в Торино

Новак Джокович ще бъде част от Финалния турнир на ATP в Торино. Участието на най-добрия сръбски тенисист бе потвърдено от Анджело Бинаги. Шефът на Италианската федерация по тенис успокои опасенията, че Ноле може да пропусне заключителната надпревара, с която се слага край на сезона.

Петият в световната ранглиста пропусна Мастърса в Париж и не е играл след загубата на полуфиналите на този в Шанхай от Валентен Вашро през миналия месец.

"Имаме потвърждение, че Джокович ще бъде в Торино", коментира Бинаги пред италианското радио Rai Gr Parlamento.

Финалите в Торино ще се проведат от 9 до 16 ноември, а 24-кратният шампион на турнири от Големия шлем има на сметката си рекордните седем титли във въпросната надпревара, която за последно спечели през 2023 година.

Участието на 38-годишния сърбин оставя само едно свободно място, като деветият в класацията италианец Лоренцо Музети и осмият Феликс Оже-Алиасим (Канада) се конкурират за позицията.

Оже-Алиасим, който стигна до финала в Париж миналата седмица, се оттегли от турнира в Мец в понеделник, което означава, че Музети може да си осигури последното място, ако спечели турнира в Атина през тази седмица.