Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Новак Джокович постигна труден успех над аутсайдер в Шанхай

Спорт
Сърбинът си уреди сблъсък с Жауме Мунар.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Новак Джокович се класира за осминафиналите на Мастърса в Шанхай, след като победи Яник Ханфман драматично. Легендата се наложи с 2:1 сета (4:6, 7:5, 6:3), а срещата продължи 2 часа и 43 минути.

38-годишният сърбин загуби първата част, но след това успя да стигне до успеха, за да си уреди сблъсък с Жауме Мунар. Единственият двубой на сърбина със 159-ия в света датираше от миналата година, когато нямаше проблеми за успех с 2:0 сета.

Това е 112-ият път, в който Джокович достига до осминафинал или четвърти кръг на турнир от серията ATP „Мастърс 1000“, с което изравнява рекорда на Рафаел Надал.

Следващият испански съперник на Джокович междувременно се справи с японеца Йошихито Нишиока в рамките на 3 сета - 2:1.

