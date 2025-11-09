Новак Джокович пропуска Финалите на АТР в Торино

След драматичния триумф в Атина, където Новак Джокович спечели 101-вата титла в кариерата си, светът на тениса получи не толкова изненадваща новина: 38-годишният сърбин няма да участва на Финалите на АТР в Торино, които започват в неделя.

В социалните мрежи Джокович сподели, че контузия му пречи да се включи в последния турнир за сезона.

На мястото на световния №1 ще влезе Лоренцо Музети, който загуби финала в Атина от Джокович. Италианецът ще се изправи в група с Карлос Алкарас, Алекс де Минор и Тейлър Фриц, като първият му мач е още в понеделник.

Другата група включва Яник Синер, Александър Зверев, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим, който се класира след загубата на Музети в Атина.

С рекордните седем титли от Финалите на АТР, спечелени между 2008 и 2023 година, Джокович остава несравним. Победата му в Атина пък го превърна в най-възрастния шампион в Тура.